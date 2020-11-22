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Факти / Погода
Людмила Грубнік |

Переважно без опадів: погода в Україні 22 листопада

22 листопада погода в Україні буде переважно сухою, лише у східних регіонах очікується сніг.

На заході – мінлива хмарність, температура вдень – від +3° до +5°.

У північних областях також сонце визиратиме із-за хмар, у Житомирі, Луцьку та Рівному повітря вдень прогріється до +5°. А ось у Києві і Чернігові буде холодніше, від -1° до +3°. У Сумах 22 листопада очікується сніг та незначний мороз.

Читайте: Відлига і крижані дощі: синоптики дали прогноз на осінь і зиму

У східних регіонах буде хмарно, пройде сніг, лише у Донецьку не передбачається опадів, температура вдень – від -1° до +1°.

У центрі дощів і снігу не буде, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5°.

Такою ж погода 22 листопада буде і на півдні – без опадів і з температурою до +5° вдень.

Погода 22 ноября

Прогноз погоди в Україні

Синоптики прогнозували тепліший кінець осені, ніж зазвичай.

За їхніми прогнозами, значні морози не спостерігатимуться і у грудні.

Більш докладний прогноз погоди в Україні на зиму 2020 дивіться на сайті Факти ICTV.

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