25 листопада погода в Україні буде переважно сухою, опади очікуються лише у східних, частині північних та центральних регіонів.

На заході – мінлива хмарність, температура вдень – від +4° до +9°.

У частині північних областей буде без дощів і снігу, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +6°. А ось у Києві, Чернігові та Сумах очікуються дощі, температура вдень – від +3° до +6°.

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У східних регіонах 25 листопада пройдуть дощі, вдень повітря прогріється до +5°.

У центрі переважно без опадів, температура вдень – від +5° до +7°. Дощі у середу пройдуть у Полтаві, Черкасах та Дніпрі, температура – від +3° до +5°.

На півдні очікується мінлива хмарність. 25 листопада у цих регіонах буде найтепліше, повітря прогріється де-не-де до +9°.

Погода в Україні взимку

Згідно з прогнозами синоптиків, початок зими буде теплішим, ніж зазвичай.

У перший зимовий місяць не варто очікувати значних заморозків.

Докладний прогноз погоди в Україні на зиму 2020 дивіться на сайті Факти ICTV.