Погода на 26 листопада в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 26 листопада буде відносно теплою та без опадів. Морозів у цей день синоптики не прогнозують.

Мешканці західних областей весь день зможуть насолоджуватися сонячною погодою. Температура повітря – +4…+9 градусів.

На сході ж буде похмуро, до кінця дня сонце хмарно, повітря прогріється до +2…+7 градусів.

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На півночі країни стовпчик термометра підніметься до +3…+7 градусів.

Водночас на півдні України небо затягнеться хмарами. Температура повітря становитиме +5…+9 градусів.

У Києві 26 листопада буде сонячно. Синоптики прогнозують +5…+7 градусів у столиці.

Погода на зиму

Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай.

Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко зазначила, що літо закінчилося в кінці вересня, однак на українців чекає тепла зима.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше як 10%.