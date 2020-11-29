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Факти / Погода
Наташа Тарчевська |

Мокрий сніг та заморозки: погода в Україні на 29 листопада (КАРТА)

Погода 29 листопада в Україні буде похмурою та прохолодною, в деяких областях пройдуть дощі та мокрий сніг.

На Сході синоптики прогнозують суху та хмарну погоду: вдень температура становитиме до +5°, вночі до -1°.

На Заході у всіх областях очікується хмарна погода з мокрим снігом, температура вночі до -3°, вдень до +2°.

На Півдні синоптики буде найтепліше: вдень термометри покажуть до +8°, вночі – до +2°.

Читайте: На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні

На Півночі очікується дощ з мокрим снігом. Температура вночі до +2°, вдень до +8°.

У Центрі синоптики обіцяють дощі: вночі до +2°, вдень до +4°.

У Києві хмарно, місцями пройде мокрий сніг: вдень температура повітря прогріється до +3°, ввечері стовпчик термометра знизиться до -2°.

Погода на 29 листопада в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на зиму 2020-2021

Синоптики прогнозували тепліший кінець осені, ніж це було у попередні роки. Грудень пройде без сильних морозів.

Більш докладний прогноз погоди в Україні на зиму 2020 дивіться на Фактах ICTV.

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