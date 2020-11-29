Погода на 30 листопада: синоптики попереджають про ожеледицю

30 листопада в Україні очікується ожеледиця на дорогах майже у всіх регіонах, крім південно-східних областей.

Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Складна обстановка буде в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях. Прогнозують значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь.

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На півдні і сході країни очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду.

– Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, – зазначили в ДСНС.

Погода на зиму 2020

Погода в Україні у грудні 2020 року буде не такою теплою, як минулого року. Українці на початку зими встигнуть насолодитися і снігом, і морозами.

Такі прогнози дають народні синоптики Леонід Горбань і Володимир Деркач.

За прогнозами на грудень від Леоніда Горбаня, перший тиждень зими пройде без сильних морозів. Середня температура складатиме 4-5° тепла, 6 грудня пройде сніг з дощем.