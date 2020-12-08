Погода на 8 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 8 грудня в Україні буде сонячною вдень та морозною вночі, а швидкість вітру не перевищуватиме 10 м/с.
На Сході синоптики прогнозують суху та найпрохолоднішу погоду: вдень температура становитиме до -4°, вночі подекуди до -11°.
На Заході у всіх областях хмарна погода з проясненнями, температура вночі до -4°, вдень – 0°.
На Півдні синоптики прогнозують дощову погоду на Одещині, натомість решта регіонів без опадів: вдень термометри покажуть до +2°, вночі – до -5°.
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На Півночі також прохолодно та сонячно. Температура вночі до -11°, вдень до +4°.
У Центрі синоптики обіцяють помірно прохолодну, подекуди сонячну погоду: вночі до -9°, вдень до -3°.
У Києві хмарноз проясненням: вдень температура повітря прогріється до -4°, ввечері стовпчик термометра знизиться до -10°.
Прогноз погоди в Україні на грудень 2020
Цьогоріч погода у грудні 2020 в Україні буде сніжною та морозною.
За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура становитиме від -3° до +2°, що дещо вище за середні значення багатьох останніх років.
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