Погода на 8 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 8 грудня в Україні буде сонячною вдень та морозною вночі, а швидкість вітру не перевищуватиме 10 м/с.

На Сході синоптики прогнозують суху та найпрохолоднішу погоду: вдень температура становитиме до -4°, вночі подекуди до -11°.

На Заході у всіх областях хмарна погода з проясненнями, температура вночі до -4°, вдень – 0°.

На Півдні синоптики прогнозують дощову погоду на Одещині, натомість решта регіонів без опадів: вдень термометри покажуть до +2°, вночі – до -5°.

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На Півночі також прохолодно та сонячно. Температура вночі до -11°, вдень до +4°.

У Центрі синоптики обіцяють помірно прохолодну, подекуди сонячну погоду: вночі до -9°, вдень до -3°.

У Києві хмарноз проясненням: вдень температура повітря прогріється до -4°, ввечері стовпчик термометра знизиться до -10°.

Прогноз погоди в Україні на грудень 2020

Цьогоріч погода у грудні 2020 в Україні буде сніжною та морозною.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура становитиме від -3° до +2°, що дещо вище за середні значення багатьох останніх років.

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