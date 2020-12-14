Погода на 14 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 14 грудня в Україні очікується з дощами та снігом, однак на Заході буде сонячно та без опадів.

На Сході синоптики прогнозують найпрохолоднішу погоду: вдень температура становитиме до -1°, вночі подекуди до -3°.

На Заході у всіх областях сонячна погода, температура вночі до -1°, вдень – до +4°.

На Півдні синоптики прогнозують сонячну та суху погоду на Миколаївщині, натомість у решті регіонів очікуються опади: вдень термометри покажуть до +6°, вночі – до +2°.

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На Півночі також прохолодно, очікуються дощі та мокрий сніг. Температура вночі до -1°, вдень до +1°.

У Центрі синоптики обіцяють дощову погоду: вночі до -1°, вдень до +3°.

У Києві також дощитиме, подекуди зі снігом: вдень температура повітря прогріється до +1°, ввечері стовпчик термометра знизиться до -1°.

Негода в Україні

Наслідки негоди в Україні можна побачити чи не в усіх областях.

Уже четвертий день поспіль дороги та тротуари населених пунктів скувала ожеледиця.

Попри роботу комунальників, на автодорогах щоденно стаються ДТП, а пішоходи травмуються просто на тротуарах.