Погода на 17 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 14 грудня в Україні очікується сухою та без сильного вітру. В усіх областях буде хмарно та без опадів.

На Сході синоптики прогнозують безвітряну погоду, однак денна температура буде нижчою, аніж нічна. Вдень до -3°, вночі подекуди до -1°.

На Заході у всіх областях хмарно, температура вночі до -1°, вдень – до +3°.

На Півдні синоптики прогнозують найтеплішу погоду: вдень термометри покажуть до +4°, вночі – до +2°.

Читайте: На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні

На Півночі незначні заморозки, вдень опадів не очікується. Температура вночі до -1°, вдень до +1°.

У Центрі аналогічна ситуація, цілий день триматиметься хмарна погода: вночі до -1°, вдень до +3°.

У Києві без вітру та опадів: вдень температура повітря прогріється до +1°, ввечері стовпчик термометра знизиться до -1°.

Погода у Карпатах на Новий рік 2021

Гідромедцентр оприлюднив прогноз погоди на Новий рік 2021 у Карпатах.

На жаль, синоптики констатували, що на снігопад та морози можна очікувати.

На зміну класичній зимі у Карпатах новорічні свята пройдуть разом із дощами та плюсовою температурою.