Погода на 17 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 14 грудня в Україні очікується сухою та без сильного вітру. В усіх областях буде хмарно та без опадів.
На Сході синоптики прогнозують безвітряну погоду, однак денна температура буде нижчою, аніж нічна. Вдень до -3°, вночі подекуди до -1°.
На Заході у всіх областях хмарно, температура вночі до -1°, вдень – до +3°.
На Півдні синоптики прогнозують найтеплішу погоду: вдень термометри покажуть до +4°, вночі – до +2°.
Читайте: На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні
На Півночі незначні заморозки, вдень опадів не очікується. Температура вночі до -1°, вдень до +1°.
У Центрі аналогічна ситуація, цілий день триматиметься хмарна погода: вночі до -1°, вдень до +3°.
У Києві без вітру та опадів: вдень температура повітря прогріється до +1°, ввечері стовпчик термометра знизиться до -1°.
Погода у Карпатах на Новий рік 2021
Гідромедцентр оприлюднив прогноз погоди на Новий рік 2021 у Карпатах.
На жаль, синоптики констатували, що на снігопад та морози можна очікувати.
На зміну класичній зимі у Карпатах новорічні свята пройдуть разом із дощами та плюсовою температурою.