21 грудня 2020 року погода в Україні буде хмарною, де-не-де пройде сніг.
На заході – хмарно, але без опадів. Температура вдень – від -1° до +4°.
У північних регіонах також сонце не визире із-за хмар, у Луцьку, Рівному, Житомирі та Києві без опадів, у Чернігові і Сумах пройде сніг. Температура вдень – від -3° до +2°.
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На сході 21 грудня очікується сніг. У цих регіонах буде найхолодніше – від -4° до -2°.
У центральних областях також похмуро, проте переважно без дощів і снігу. Температура – від -3° до +1°.
На півдні – без опадів, температура – від -1° до +1°.
Прогноз погоди на початок 2021 року
Синоптики розповіли, якими будуть погодні умови в Україні у перших числах 2021 року.
За їхніми прогнозами, у ці дні будуть невеликі морози.
Докладний прогноз погоди на початок 2021 року дивіться на Фактах ICTV.