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Факти / Погода
Людмила Грубнік |

Без сонця та з морозом: погода в Україні 21 грудня

21 грудня 2020 року погода в Україні буде хмарною, де-не-де пройде сніг.

На заході – хмарно, але без опадів. Температура вдень – від -1° до +4°.

У північних регіонах також сонце не визире із-за хмар, у Луцьку, Рівному, Житомирі та Києві без опадів, у Чернігові і Сумах пройде сніг. Температура вдень – від -3° до +2°.

Читайте: На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні

На сході 21 грудня очікується сніг. У цих регіонах буде найхолодніше – від -4° до -2°.

У центральних областях також похмуро, проте переважно без дощів і снігу. Температура – від -3° до +1°.

На півдні – без опадів, температура – від -1° до +1°.

Погода в Украине 21 декабря

Прогноз погоди на початок 2021 року

Синоптики розповіли, якими будуть погодні умови в Україні у перших числах 2021 року.

За їхніми прогнозами, у ці дні будуть невеликі морози.

Докладний прогноз погоди на початок 2021 року дивіться на Фактах ICTV.

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