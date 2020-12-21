Погода в Україні на тиждень з 22 до 25 грудня 2020 року буде хмарною і з опадами, вдень у країні фіксуватимуться незначні морози, хоча на сході вночі можливе значне зниження температури повітря.

Погода в Україні у вівторок, 22 грудня

У цей день на території всієї країни буде хмарно. Опади очікуються в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, а також у Дніпрі та Донецьку.

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У ніч на вівторок можливе зниження температури до -10° у східних і північних регіонах. Вдень же температура буде переважно утримуватися на рівні від -1° до +1°.

Погода в Україні у середу, 23 грудня

У середу в Україну прийдуть опади. Дощі зі снігом очікуються у всіх західних, північних, частині центральних регіонів. Лише на сході і півдні буде сухо.

У цей день трішки потеплішає. Мінімальна температура фіксуватиметься вночі у Донецьку – до -8°, максимальна – вдень у західних регіонах – до +5°.

Погода в Україні у четвер, 24 грудня

У четвер дощі і сніг перемістяться з західних регіонів до центру, півдня та сходу. Цього дня у країні продовжиться потепління. На заході повітря місцями прогріється до +9°. Хоча на сході країни вночі ще будуть фіксуватися морози до -8°.

Погода в Україні у п’ятницю, 25 грудня

У п’ятницю в Україні опади накриють майже всю країну, лише у південних і східних регіонах буде сухо. Цього дня значін морози повністю підуть: мінімальний показник – -4° вночі у Луганську і Харкові. Вдень же стовпчики термометрів піднімуться до +5°.

Прогноз погоди на початок 2021 року

За прогнозами синоптиків, у перші числа 2021 року в Україні фіксуватимуться незначні морози.

Водночас українцям не варто чекати снігу у період новорічних свят.

Докладний прогноз погоди на початок 2021 року дивіться на Фактах ICTV.