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Факти / Погода
Людмила Грубнік |

Ожеледь та туман – в Україні очікується погіршення погодних умов

24 грудня в Україні фіксуватиметься погіршення погодних умов – очікуються ожеледь та туман.

У північних, центральних та східних регіонах країни дороги скує лід, через що можливе ускладнення руху транспорту на певних ділянках.

На Київщині у четвер погода буде туманною, видимість – 200-500 м.

Читайте: У Києві сніжитиме протягом трьох днів

У Києві також – ожеледь та туман, видимість – до 500 м.

Погода в Україні на вихідні

На вихідні, з 25 до 27 грудня 2020 року, погода в Україні буде з дощами та мокрим снігом.

Лише у неділю, 27 грудня, очікується мінлива хмарність, сонце потішить мешканців західних, частини північних та центальних регіонів.

Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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