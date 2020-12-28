Погода в Україні у понеділок, 28 грудня 2020 року, буде переважно хмарною, з дощами і снігом. Лише мешканців східних регіонів потішить сонце.

На заході – похмуро, у регіонах очікуються дощі та сніг. Температура вдень – від +4° до +7°.

У північних областях також хмарно. Погода у понеділок буде дощовою, пройде сніг. Стовпчики термометра де-не-де піднімуться до +7°.

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На сході буде сонячно. Попри це, у цих регіонах буде найхолодніше – вдень очікуються морози від -3° до -1°.

У центрі – хмарно, опади. Температура вдень – від 0 до +3°.

У південних областях погода 28 грудня буде дощовою, проте теплою. Повітря прогріється до +8°.

Прогноз погоди на початок січня 2021 року

За прогнозами синоптиків, погода в Україні у перших числах 2021 року буде без снігу.

Однак очікуються незначні морози.

Більш докладний прогноз погоди на початок 2021 року дивіться на Фактах ICTV.