У вівторок, 29 грудня, погода у Києві буде туманною, з вітром.

Вранці у столиці очікується туман, видимість – 200-500 м. Через такі погодні умови можливе ускладнення руху транспорту на автошляхах міста.

Крім того, фіксуватимуться пориви вітру до 15-20 м/с.

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Мешканців столиці закликають бути уважними під час пересування вулицями міста.

Погода на Новий рік в Україні

За прогнозами синоптиків, на Новий рік українцям не варто чекати зимової казки.

Стійкий сніговий покрив не буде фіксуватися на значній частині країни. Однак можливі незначні морози.

Докладний прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні дивіться в матеріалі на сайті Факти ICTV.