У понеділок, 4 січня, в Україні фіксуватимуться складні погодні умови – густий туман на значній території країни.
За даними синоптиків, атмосферне явище спостерігатиметься у всіх регіонах країни, окрім північних областей.
Через це видимість буде – 200-500 м, оголошено І рівень небезпеки (жовтий).
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Через туман на автошляхах країни можливе ускладнення руху транспорту. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними під час пересування вулицями та дорогами міст.
Погода в Україні у січні
За прогнозами синоптиків, погода у січні в Україні буде відносно теплою.
У країні очікуються незначні морози.
Детальніший прогноз погоди на січень 2021 року дивіться на Фактах ICTV.