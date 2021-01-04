У понеділок, 4 січня, в Україні фіксуватимуться складні погодні умови – густий туман на значній території країни.

За даними синоптиків, атмосферне явище спостерігатиметься у всіх регіонах країни, окрім північних областей.

Через це видимість буде – 200-500 м, оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

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Через туман на автошляхах країни можливе ускладнення руху транспорту. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними під час пересування вулицями та дорогами міст.

Погода в Україні у січні

За прогнозами синоптиків, погода у січні в Україні буде відносно теплою.

У країні очікуються незначні морози.

Детальніший прогноз погоди на січень 2021 року дивіться на Фактах ICTV.