Погода в Україні у п’ятницю, 8 січня 2021 року, буде відносно теплою і хмарною, на півдні очікуються дощі.
У західних областях – мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура вдень – від 0 до +2°.
У північних регіонах також без дощів і снігу, увесь день буде хмарно. Стовпчики термометрів піднімуться до +2°.
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На сході 8 січня буде сухо і хмарно. Повітря подекуди прогріється до +4°.
У центральних регіонах – без опадів, сонце не потішить місцевих мешканців. Температура вдень – від 0 до +2°.
На півдні очікуються дощі. Повітря у п’ятницю, 8 січня, прогріється до +5°.
Погода в Україні у січні
За прогнозами синоптиків, кінець січня в Україні буде холоднішим, ніж початок.
Наприцінці місяця у країну прийдуть незначні морози.
Докладний прогноз погоди в Україні на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.