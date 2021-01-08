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Факти / Погода
Людмила Грубнік |

Дощі у південних регіонах: погода в Україні 8 січня

Погода в Україні у п’ятницю, 8 січня 2021 року, буде відносно теплою і хмарною, на півдні очікуються дощі.

У західних областях – мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура вдень – від 0 до +2°.

У північних регіонах також без дощів і снігу, увесь день буде хмарно. Стовпчики термометрів піднімуться до +2°.

Читайте: Без значних морозів: прогноз погоди в Україні на січень 2021 року

На сході 8 січня буде сухо і хмарно. Повітря подекуди прогріється до +4°.

У центральних регіонах – без опадів, сонце не потішить місцевих мешканців. Температура вдень – від 0 до +2°.

На півдні очікуються дощі. Повітря у п’ятницю, 8 січня, прогріється до +5°.

Погода 8 січня

Погода в Україні у січні

За прогнозами синоптиків, кінець січня в Україні буде холоднішим, ніж початок.

Наприцінці місяця у країну прийдуть незначні морози.

Докладний прогноз погоди в Україні на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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