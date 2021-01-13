13 січня погода в Україні погіршилася, в країну прийшли опади зі значними поривами вітру.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, цього дня на території країни – сніг і незначні морози від -3° до -1°.
У Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській областях висота снігового покриву сягає 5-15 см, пориви вітру – 15-20 м/с. У низці регіонів спостерігається ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини. У них оголосили I рівень небезпеки, жовтий.
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У Харківській області у ніч на 13 січня випав сніг, опади та значні пориви вітру спостерігаються і вдень. Дороги регіону подекуди перемело, через що ускладнено рух транспорту на деяких ділянках.
У Львівській області також випав сніг. Через відсутність морозу на дорогах утворилася сльота.
Через такі погодні умови на автошляхах країни фіксуються ДТП. У Харківській області рятувальники витягли з кювету автомобіль швидкої допомоги.
Через сніг у портах Одеса, Південний, Миколаїв і Чорноморськ обмежені вантажні операції з зерном.
Невтішний прогноз синоптики дають і на 15-16 січня. В Україну прийдуть морози: вночі – від -18° до -12°, вдень – від -16° до -10°.
Через це на водоймах країни сформується крига. Рятувальники закликають українців бути обережними.
Погода в Україні у січні
Попри теплий початок року, кінець січня буде прохолоднішим.
В Україну прийдуть морози.
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