13 січня погода в Україні погіршилася, в країну прийшли опади зі значними поривами вітру.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, цього дня на території країни – сніг і незначні морози від -3° до -1°.

У Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській областях висота снігового покриву сягає 5-15 см, пориви вітру – 15-20 м/с. У низці регіонів спостерігається ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини. У них оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

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У Харківській області у ніч на 13 січня випав сніг, опади та значні пориви вітру спостерігаються і вдень. Дороги регіону подекуди перемело, через що ускладнено рух транспорту на деяких ділянках.

У Львівській області також випав сніг. Через відсутність морозу на дорогах утворилася сльота.







Жовтий рівень небезпеки: в Україну прийшли снігопади, на дорогах – перемети і ДТП / 2 фотографии

Через такі погодні умови на автошляхах країни фіксуються ДТП. У Харківській області рятувальники витягли з кювету автомобіль швидкої допомоги.

Через сніг у портах Одеса, Південний, Миколаїв і Чорноморськ обмежені вантажні операції з зерном.

Невтішний прогноз синоптики дають і на 15-16 січня. В Україну прийдуть морози: вночі – від -18° до -12°, вдень – від -16° до -10°.

Через це на водоймах країни сформується крига. Рятувальники закликають українців бути обережними.

Погода в Україні у січні

Попри теплий початок року, кінець січня буде прохолоднішим.

В Україну прийдуть морози.

Докладний прогноз погоди в Україні на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МВС, Варта 1, ДСНС