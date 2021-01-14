Погода на вихідні в Україні (16-17 січня 2021)

На вихідні в Україні синоптики прогнозують сильне похолодання та сніг.

У суботу, 16 січня, на заході України очікується сніг.

На півдні до -7, на сході до -8°, в центрі -16°, на півночі до -15°, на заході до -14°. У Києві вдень буде вітряно, температура вдень – від -16° до -18°.

У неділю, 17 січня, на всій території країни буде сонячно. На заході похолодає до трьох градусів порівняно з минулим днем.

На півдні до -10°, на сході до -15°, в центрі -14°, на півночі до -14°, на заході до -17°. У Києві в цей день очікується сніг, температура – від -12° до -23°.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сніг та опади розпочнуться перед вихідними. Факти ICTV написали, якою буде погода на 14 та 15 січня 2021 року.