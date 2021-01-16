Погода на Водохреще в Україні буде хмарною з проясненнями, однак прохолодною. У середу, 19 січня, стовпчик термометра в усіх регіонах буде з позначкою -, опадів не передбачається.

Синоптики прогнозують сильні морози. Вдень на півдні від -6 до -9, на півночі очікується в середньому -9, -12. У східних регіонах дещо прохолодніше – 12,-15. На заході прогнозують -6, -8. У центральних регіонах України -9, -11.

У Києві також без опадів, вдень -9,-11, а вночі -16, -18.

Вночі температура повітря опуститься в середньому до -15, -18. На півдні -12,-14, на півночі та сході -16,-18, на заході від -12 до -18. У центральних областях синоптики прогнозують до -17 вночі.

Погода на січень 2021

За прогнозами синоптиків, у січні 2021 року погода буде відносно теплою та з характерною кількістю опадів. Середня температура повітря в усіх регіонах становитиме – від -4° до 0.

Детальний прогноз погоди на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.