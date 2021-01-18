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Факти / Погода
Людмила Богданова |

Без опадів, але з морозами: погода на Водохреще в Україні

Погода на Водохреще в Україні буде хмарною з проясненнями, однак прохолодною. У вівторок, 19 січня, стовпчик термометра в усіх регіонах буде з позначкою -, опадів не передбачається.

Синоптики прогнозують значні морози. Вдень на півдні від -7 до -10, на півночі очікується у середньому -10, -13. У східних регіонах дещо прохолодніше -13, -15.  На заході прогнозують -4, -9. У центральних регіонах України -11, -13.

У Києві також без опадів, вдень -13,-15, а вночі -17, -19.

Вночі температура повітря опуститься в середньому до -15, -18.

На півдні -12,-17, на півночі та сході -19,-21, на заході від -12 до -21. У центральних областях синоптики прогнозують до -20 вночі.

Погода на Водохреще

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Погода на січень 2021

За прогнозами синоптиків, у січні 2021 року погода буде відносно теплою та з характерною кількістю опадів. Середня температура повітря в усіх регіонах становитиме – від -4° до 0.

Детальний прогноз погоди на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Укргідрометцентр

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