Погода на Водохреще в Україні буде хмарною з проясненнями, однак прохолодною. У вівторок, 19 січня, стовпчик термометра в усіх регіонах буде з позначкою -, опадів не передбачається.

Синоптики прогнозують значні морози. Вдень на півдні від -7 до -10, на півночі очікується у середньому -10, -13. У східних регіонах дещо прохолодніше -13, -15. На заході прогнозують -4, -9. У центральних регіонах України -11, -13.

У Києві також без опадів, вдень -13,-15, а вночі -17, -19.

Вночі температура повітря опуститься в середньому до -15, -18.

На півдні -12,-17, на півночі та сході -19,-21, на заході від -12 до -21. У центральних областях синоптики прогнозують до -20 вночі.

Погода на січень 2021

За прогнозами синоптиків, у січні 2021 року погода буде відносно теплою та з характерною кількістю опадів. Середня температура повітря в усіх регіонах становитиме – від -4° до 0.

Детальний прогноз погоди на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.