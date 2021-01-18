Сніговий циклон вдарив по Україні. Після нещодавньої відлиги країну таки охопила екстремальна негода. Морози до мінус двадцяти вночі та гори снігу.

Першими удар негоди відчули південні та східні регіони.

Вітчизняні дороги перетворились на зону стихійного лиха. Безліч аварій через замети та ожеледицю. У харківській області рятувальникам навіть довелося витягати швидку, яка просто злетіла з траси.

Виною таких різких перепадів погоди – циклон. Пік негоди прийшовся на ці вихідні (16-17 січня). Із відповідними позначками на термометрах.

Ми зібрали поради, як пережити морози без ризику для здоров’я. Перше і головне – це ваш одяг. Одягнути якнайбільше теплих речей у мороз – головна помилка,- каже лікар-терапевт Юрій Зінчук.

Перед виходом на мороз треба поїсти. І бажано жирної їжі, звісно, за відсутності протипоказань. А підтримати організм у таку погоду допоможуть вітамінні коктейлі, як морс та узвар.

Ну і звісно, рухатися, чим більше – тим краще. Головне довго не стояти на відкритому морозному повітрі.

Попри нинішні люті морози, зима все ж не схожа на ту, яка була ще навіть десять років тому. Клімат стрімко змінюється, а тому передбачати що буде далі – все важче,- каже головний телевізійний синоптик України Микола Луценко.

Стрибки температур стануть ще більш разючі. А з ними і стихійні катаклізми.

За прогнозами Гідрометцентру, холоди триватимуть недовго. Це вже не перша зима, яка демонструє нам серйозні кліматичні зміни.

2021 рік буде катастрофічно спекотним та поб’є температурний рекорд минулого літа. Такі дані оприлюднили в ООН.

Десятиліття, яке закінчилося, було найтеплішим з досі досліджуваних. Однак 2021 стане про довженням змін у кліматі.

У дослідженні ООН розповідається, що потепління триватиме ще довго.