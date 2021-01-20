Погода в Україні у січні 2021 року буде відносно теплою та з характерною для цього місяця кількістю опадів.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, середня місячна температура січня в країні – від -4° до 0. На півдні країни вона буде від +1° до +3°, що на 2-2,5° вище звичних багаторічних значень.

Водночас очікувана місячна кількість опадів в Україні – 27-58 мм, що є характерним для січня.

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У Карпатах у січні очікується до 75 мм опадів, у горах Криму – до 122 мм, що також не перевищує багаторічні значення.

Погода в Україні у січні

Попри те, що Новий рік українці зустрічали без снігу та значних морозів, друга частина січня буде холоднішою.

Такі прогнози озвучують синоптики.

Детальніший прогноз погоди на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.