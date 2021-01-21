Погода на вихідні в Україні (23-24 січня)

Погода в Україні на вихідних буде теплою, у більшості регіонів очікуються опади у вигляді дощу.

У суботу, 23 січня, на півночі буде +8, +10, вночі стовпчик термометра опуститься до +1,+3. На півдні вдень в середньому +2,+4, а вночі від -1 до +1.

У західних регіонах від +5 до +8 у денний період доби, вночі +1,+3. У Львові, Івано-Франківську та Ужгороді пройдуть дощі.

На сході України +3,+5, вночі синоптики прогнозують зниження температури від 0 до +3. У центральних областях +4, +6, вночі стовпчик термометра коливатиметься від +1 до +4.

У Києві +5,+7 вдень і -1, +1 вночі.

У неділю, 24 січня, у більшості регіонів пройде дощ – лише схід залишиться майже без опадів.

На півдні вдень прогнозують +7, +10, а вночі +3, +5. На сході – +3,+5, вночі похолоднішає до від 0 до +3.

Західні регіони накриють дощі зі снігом. Денна температура повітря від +3 до +8, вночі – від +1 до +4.

На сході майже не передбачається опадів, дощі можуть пройти на Харківщині. Вдень в середньому +3,+5, вночі стовпчик термометра опуститься до 0, +3.

У центрі України +6,+8, вночі стане прохолодніше – +1,+3. У столиці може пройти невеликий дощ. Денна температура повітря +5, +7, вночі від +2 до +4.

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.