Погода в Україні в останній тиждень січня, з 25 до 29 числа, спочатку потішить весняним теплом, але потім у країну знову повернуться незначні морози.

Погода у понеділок, 25 січня

У перший день тижня в Україні буде хмарно.

На території всієї країни очікуються дощі, у західних регіонах – рясніші.

Цього дня в країні буде по-весняному тепло – стовпчики термометрів де-не-де піднімуться до +9°.

Погода у вівторок, 26 січня

У вівторок в Україну знову повернуться морози. Їх прогнозують у частині західних, північних та центральних регіонів, там температура знизиться до -1°. Однак на сході та півдні ще утримається тепла погода – до +6° вдень.

У Луцьку, Рівному, Житомирі, Кропивницькому та Полтаві очікується дощ зі снігом, у південних регіонах – дощі.

Погода у середу, 27 січня

У середу в Україні, за прогнозами синоптиків, продовжиться наступ зими. Морози до -2° прогнозують у значній частині областей. Лише у Луганську, Донецьку та Запоріжжі утримається тепло.

На території всієї країни буде хмарно, очікуються дощі зі снігом.

Погода у четвер, 28 січня

28 січня в Україні також буде хмарно, дощі зі снігом очікуються у частині північних, південних, центральних та східних областей, на заході – сухо.

Температура вдень – від -1° до +1°.

Погода у п’ятницю, 29 січня

Цього дня в країні буде без опадів, проте хмарно. Вночі до країни повернуться морози до -7°, вдень – від -1° до +1°.

Погода в Україні

Відносно теплі зими свідчать про зміну клімату України.

За прогнозами синоптиків, через 10-15 років він буде подібним до Греції.

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