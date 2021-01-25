Погода в Україні в останній тиждень січня, з 25 до 29 числа, спочатку потішить весняним теплом, але потім у країну знову повернуться незначні морози.
Погода у понеділок, 25 січня
У перший день тижня в Україні буде хмарно.
На території всієї країни очікуються дощі, у західних регіонах – рясніші.
Цього дня в країні буде по-весняному тепло – стовпчики термометрів де-не-де піднімуться до +9°.
Погода у вівторок, 26 січня
У вівторок в Україну знову повернуться морози. Їх прогнозують у частині західних, північних та центральних регіонів, там температура знизиться до -1°. Однак на сході та півдні ще утримається тепла погода – до +6° вдень.
У Луцьку, Рівному, Житомирі, Кропивницькому та Полтаві очікується дощ зі снігом, у південних регіонах – дощі.
Погода у середу, 27 січня
У середу в Україні, за прогнозами синоптиків, продовжиться наступ зими. Морози до -2° прогнозують у значній частині областей. Лише у Луганську, Донецьку та Запоріжжі утримається тепло.
На території всієї країни буде хмарно, очікуються дощі зі снігом.
Погода у четвер, 28 січня
28 січня в Україні також буде хмарно, дощі зі снігом очікуються у частині північних, південних, центральних та східних областей, на заході – сухо.
Температура вдень – від -1° до +1°.
Погода у п’ятницю, 29 січня
Цього дня в країні буде без опадів, проте хмарно. Вночі до країни повернуться морози до -7°, вдень – від -1° до +1°.
Погода в Україні
Відносно теплі зими свідчать про зміну клімату України.
За прогнозами синоптиків, через 10-15 років він буде подібним до Греції.
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