У січні 2021 року у Києві встановлено черговий температурний рекорд.

24 січня у столиці вперше середньодобова температура повітря становила +4,4°.

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, це на 0,6° вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.

Водночас, за даними науковців, кліматичну норму 1991-2020 років перевищено на 9,1°.

Такі погодні умови в Україні характерні для початку листопада.

Також максимальна температура у місті підвидилася до +8,6°. Цей показник на 0,2° перевищив попередній рекорд для цього дня 1899 року.

Погода в Україні

Науковці фіксують, що в Україні змінюється клімат.

За їхніми прогнозами, найближчим часом можливе значне кліматичне зміщення.

Детальніше про клімат в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського