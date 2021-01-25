У січні 2021 року у Києві встановлено черговий температурний рекорд.
24 січня у столиці вперше середньодобова температура повітря становила +4,4°.
За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, це на 0,6° вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.
Водночас, за даними науковців, кліматичну норму 1991-2020 років перевищено на 9,1°.
Такі погодні умови в Україні характерні для початку листопада.
Також максимальна температура у місті підвидилася до +8,6°. Цей показник на 0,2° перевищив попередній рекорд для цього дня 1899 року.
Погода в Україні
Науковці фіксують, що в Україні змінюється клімат.
За їхніми прогнозами, найближчим часом можливе значне кліматичне зміщення.
Детальніше про клімат в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського