Погода в Україні 28 січня буде сніжною, місцями пройдуть дощі. Стовпчик термометра коливатиметься від -3 до +6, пориви вітру сягатимуть 7-12 м.

На півдні вдень очікується сніг, температура повітря становитиме від -3 до +1. Вночі в середньому -1, -3.

На півночі також сніжитиме, і вдень, і вночі буде -1, -3. У західних областях у денний час доби -1, -3, а вночі від -1 до -5. Ймовірність опадів незначна.

У східних регіонах буде тепліше – +6,+8, дощитиме вдень і вночі. У центрі України також очікуються опади у вигляді снігу, вдень в середньому -1, +1, а вночі може похолоднішати до -3.

У Києві також пройде сніг, синоптики прогнозують однакову температуру вдень і вночі – 0, -2.

Прогноз погоди на лютий 2021

Синоптики прогнозують, що лютий 2021 року буде доволі сніжним. Денна температура повітря становитиме від 3 до +2.

Дивіться детальний прогноз погоди на лютий 2021 у матеріалі Фактів ICTV.