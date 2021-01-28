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Факти / Погода
Людмила Богданова |

В Україну повертається сніг і хуртовина: прогноз погоди на 28 січня

Погода в Україні 28 січня буде сніжною, місцями пройдуть дощі. Стовпчик термометра коливатиметься від -3 до +6, пориви вітру сягатимуть 7-12 м.

Погода ICTV

На півдні вдень очікується сніг, температура повітря становитиме від -3 до +1. Вночі в середньому -1, -3.

На півночі також сніжитиме, і вдень, і вночі буде -1, -3.  У західних областях у денний час доби -1, -3, а вночі від -1 до -5. Ймовірність опадів незначна.

У східних регіонах буде тепліше – +6,+8, дощитиме вдень і вночі. У центрі України також очікуються опади у вигляді снігу, вдень в середньому -1, +1, а вночі може похолоднішати до -3.

У Києві також пройде сніг, синоптики прогнозують однакову температуру вдень і вночі –  0, -2.

прогноз погоди на 28 січня

 

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Прогноз погоди на лютий 2021

Синоптики прогнозують, що лютий 2021 року буде доволі сніжним. Денна температура повітря становитиме від 3 до +2.

Дивіться детальний прогноз погоди на лютий 2021 у матеріалі Фактів ICTV.

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