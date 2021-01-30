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Факти / Погода
Людмила Грубнік |

Снігопади, лавини і ризик підтоплення: в Україні лютує негода

У суботу, 30 січня, у низці регіонів України та Києві не варто очікувати поліпшення погодних умов. Циклон Olaf, від якого останніми днями потерпали мешканці південних та центральних регіонів, переміститься до столиці.

Снігопади, лавини і ризик підтоплення: в Україні лютує негода

За данними Укргідрометцентру, у місті очікуються снігопади.

Крім того, складними погодні умови залишаться і у західних регіонах. 30 та 31 сiчня через снігопади та хуртовини на високогiр’ях Закарпатської та Івано-Франківської областей існує ризик сходження лавин.

Також з 30 січня до 1 лютого через підвищення рівня води у річці Прип’ять можливе затоплення присадибних ділянок у Ратнівському та Любешівському районах Волинської області та Зарічнянському районі Рівненської області.

1 лютого варто очікувати снігопади на значній території країни. За даними синоптиків, у Харківській, Одеській, Миколаївській областях – сніг, приріст покриву 5-10 см, ожеледь, налипання мокрого снігу.

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Погода в Україні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у лютому.

За їхніми прогнозами, останній зимовий місяць буде теплішим, ніж зазвичай.

Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Фото: Dreamstime

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