У суботу, 30 січня, у низці регіонів України та Києві не варто очікувати поліпшення погодних умов. Циклон Olaf, від якого останніми днями потерпали мешканці південних та центральних регіонів, переміститься до столиці.

За данними Укргідрометцентру, у місті очікуються снігопади.

Крім того, складними погодні умови залишаться і у західних регіонах. 30 та 31 сiчня через снігопади та хуртовини на високогiр’ях Закарпатської та Івано-Франківської областей існує ризик сходження лавин.

Також з 30 січня до 1 лютого через підвищення рівня води у річці Прип’ять можливе затоплення присадибних ділянок у Ратнівському та Любешівському районах Волинської області та Зарічнянському районі Рівненської області.

1 лютого варто очікувати снігопади на значній території країни. За даними синоптиків, у Харківській, Одеській, Миколаївській областях – сніг, приріст покриву 5-10 см, ожеледь, налипання мокрого снігу.

Погода в Україні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у лютому.

За їхніми прогнозами, останній зимовий місяць буде теплішим, ніж зазвичай.

Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС