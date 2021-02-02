Погода в Україні у вівторок, 2 лютого 2021 року, буде переважно сонячною, лише у східних і південних регіонах буде хмарно, пройдуть дощі.

У західних областях – мінлива хмарність, температура вдень – від +1° до +3°, де-не-де до +7°.

На півночі – також сонце потішить місцевих мешканців, стовпчики термометрів подекуди підіймуться до +3°, у Києві – від -3° до -5°.

У східних регіонах пройдуть дощі, повітря прогріється де-не-де до +8°.

У центрі – мінлива хмарність, температура – від 0 до +3°.

На півдні мінлива хмарність, у Херсоні очікуються незначні дощі. Температура вдень – від +2° до +8°.

Погода в Україні у лютому

За прогнозами синоптиків, лютий потішить українців нехарактерним для цього місяця теплом.

Однак морози також прогнозуються.

Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.