Погода в Україні у вівторок, 2 лютого 2021 року, буде переважно сонячною, лише у східних і південних регіонах буде хмарно, пройдуть дощі.
У західних областях – мінлива хмарність, температура вдень – від +1° до +3°, де-не-де до +7°.
На півночі – також сонце потішить місцевих мешканців, стовпчики термометрів подекуди підіймуться до +3°, у Києві – від -3° до -5°.
У східних регіонах пройдуть дощі, повітря прогріється де-не-де до +8°.
У центрі – мінлива хмарність, температура – від 0 до +3°.
На півдні мінлива хмарність, у Херсоні очікуються незначні дощі. Температура вдень – від +2° до +8°.
Погода в Україні у лютому
За прогнозами синоптиків, лютий потішить українців нехарактерним для цього місяця теплом.
Однак морози також прогнозуються.
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