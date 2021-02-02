PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Погода
Людмила Грубнік |

Дощі у східних регіонах: погода в Україні 2 лютого

Погода в Україні у вівторок, 2 лютого 2021 року, буде переважно сонячною, лише у східних і південних регіонах буде хмарно, пройдуть дощі.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

У західних областях – мінлива хмарність, температура вдень – від +1° до +3°, де-не-де до +7°.

На півночі – також сонце потішить місцевих мешканців, стовпчики термометрів подекуди підіймуться до +3°, у Києві – від -3° до -5°.

У східних регіонах пройдуть дощі, повітря прогріється де-не-де до +8°.

У центрі – мінлива хмарність, температура – від 0 до +3°.

На півдні мінлива хмарність, у Херсоні очікуються незначні дощі. Температура вдень – від +2° до +8°.

Читайте
Мокрий сніг та до -15: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Погода 2 февраля

Погода в Україні у лютому

За прогнозами синоптиків, лютий потішить українців нехарактерним для цього місяця теплом.

Однак морози також прогнозуються.

Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка