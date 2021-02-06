Погода на 6 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 6 лютого погіршиться – морози посиляться, у багатьох регіонах пройде сніг.

На півдні сніжитиме, вдень 0, -3, вночі похолоднішає до -1, -6. У східних областях буде хмарно з проясненнями. Стовпчик термометра вдень коливатиметься від -2 до -5, вночі від -8 до -11.

На півночі у денний час доби в середньому -5, -7, вночі від -8 до -12. На західних регіонах пройде сніг, температура повітря становитиме -2, -4, у нічний час -4, -6.

В центрі України вдень від -2 до -5, вночі від -9 до -14. Погода в Києві 6 лютого буде хмарною з проясненнями, вдень -4, -6, вночі до -8, -10.

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Прогноз погоди в Україні на лютий

У лютому в Україні часто сніжитиме, морози будуть помірними. Середня температура повітря вдень становитиме від -3 до +2.

В окремі дні очікується сніг з дощем. Детальний прогноз погоди на лютий 2021 в Україні дивіться на Фактах ICTV.