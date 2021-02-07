Погода в Україні на 7 лютого буде морозною та з опадами. У деяких регіонах країни буде сонячно, але температура буде мінусова.

На Заході синоптики прогнозують до -10 градусів вдень, а вночі температура опуститься аж до -14. Сніжитиме вдень та вночі, а подекуди пройде дощ із мокрим снігом.

Ще морозніше буде на Півночі, де стовпчик термометра опуститься до -13 вдень, і до -22 вночі. У цих областях має бути сонячно та майже без опадів.

На Сході України синоптики прогнозують сонячну погоду із середньою температурою від -7 до -11 градусів вдень, а вночі вона опуститься до -14. Морозно буде і в центральній частині України: вдень до -12 та вночі до -16.

Найтепліше в цей день буде на Півдні, де очікується до -4 градусів морозу вдень, а вночі до -7.

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Прогноз погоди на лютий

За попередніми прогнозами синоптиків, у лютому 2021 року очікуються снігопади та помірні морози.

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