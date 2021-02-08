Погода в Україні 8 лютого буде сніжною – опади прогнозують в усіх регіонах, місцями можуть пройти дощі. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/c.

На сході очікується сніг, температура повітря буде у межах -3, -6 вдень, вночі похолоднішає максимум до -14.

На півдні вдень очікуються опади в вигляді снігу з дощем. Вдень від +3 до +5, вночі сніжитиме і буде мороз від -3 до -8.

У західних регіонах синоптики прогнозують сніг, лише в Ужгороді може йти дощ. Вдень стовпчик термометра показуватиме в середньому -2, -4, вночі -8, -11.

У північних регіонах також сніжитиме, у денний час доби від -6 до -10, у нічний – від -16 до -20.

У центрі України вдень буде йти сніг, температура повітря становитиме -3,-6, вночі -10, -13. У Києві також сніг, вдень морози до -7, -9, вночі до -12,-15.

Прогноз погоди на лютий 2021 в Україні

За прогнозами синоптиків, лютий 2021 року буде доволі сніжним. Морози будуть помірними, середня температура повітря вдень становитиме від -3 до +2.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.