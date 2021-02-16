У середу 17 лютого на Захід України прийде атмосфений фронт циклону Yukon та принесе з собою сніг. Вдень опади можуть дійти до Житомирської, Вінницької та Київської областей.

Західний фронт може зачепити і Київ, але сніг ймовірно буде невеликим, тож на дорогах буде значна ожеледиця.

Вночі у столиці очікується від -12° до -14 °, а вдень 17 лютого від -7° до -9°. Така різниця температур, на думку синоптиків, може свідчити про перебудову повітряних мас і значну зміну погоди незабаром.

На решті території пануватиме циклон Helida, який не передбачає істотних опадів.

Очікується невеликий або помірний південно-західний вітер.

Погода в Україні

Тиждень з 15 до 19 лютого обіцяє холодну, проте ясну погоду.

У середу на півдні буде до -5°, на сході до -4°, в центральних областях до -7°, на півночі до -11°, а на заході до -5°.

У четверг 18 лютого сонячно буде лише на заході, в усіх інших регіонах очікується сніг, на півдні до -5°, на сході до -6°, в центрі до -8°, на півночі до -10°, а на заході до -8°.

А от у п’ятницю сонце сяятиме по всій території України. Температура повітрі складатиме до -5° на півдні, на сході до -4°, в центрі до -11°, на півночі до -13°, на заході до -11°.

Джерело: синоптик Наталія Діденко