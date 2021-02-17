Погода 17 лютого в Україні буде морозною та сніжною. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c.

На півдні очікується -1,-3 вдень, вночі може похолоднішати до -10,-15. На сході переважно -7,-9, у нічний час доби -17, -19.

На півночі України синоптики прогнозують від -4 до -11 вдень, вночі від -15 до -23. У західних областях сніжитиме, вдень стовпчик термометра коливатиметься від 0 до -3, вночі від -4 до -12.

У центральних регіонах вдень від -5 до -8, вночі температура повітря знизиться максимум до -20, -21.

У Києві вдень очікується -6,-8, вночі -16,-18.

Погода на тиждень в Україні

Погода в Україні 15-19 лютого буде морозною та сніжною. Однак, попри сильні морози, у багатьох регіонах буде сонячно.

Дивіться детальний прогноз погоди на тиждень у матеріалі Фактів ICTV.