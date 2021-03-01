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Факти / Погода
Марія Степанюк |

Сонячно і без опадів: прогноз погоди в Україні на 1 березня (КАРТА)

Погода в Україні 1 березня обіцяє бути теплою. У всіх регіонах країни буде сонячно та без опадів.

Погода ICTV

На Заході синоптики прогнозують до +9 градусів вдень, а вночі температура опуститься до 0.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +5 вдень, а ось вночі опуститься до -1. У цих областях очікують вночі подекуди мокрий сніг.

Без опадів синоптики прогнозують і на Сході України із середньою температурою від +2 до +4 градусів вдень, а вночі вона опуститься до 0. Тепло буде і в центральній частині України: вдень до +5 та вночі до 0.

Не прогнозують опадів в цей день на Півдні, де очікується до +5 градусів морозу вдень, а вночі до -1.

погода 1 березня

Яким буде березень 2021

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що погода у березні 2021 року буде в межах середніх багаторічних значень.

Зокрема, середня місячна температура першого місяця весни коливатиметься в межах 0 +6. Це на кілька градусів більше, ніж зазвичай.

Щодо опадів – місячна кількість очікується на рівні 26-50 мм, що в межах норми.

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