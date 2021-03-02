Погода в Україні 2 березня 2021 року потішить українців сонцем і весняним теплом, лише на сході країни пройдуть дощі.

На заході – мінлива хмарність, температура вдень – від +6° до +11°.

У північних регіонах також сонце визиратиме час від часу із-за хмар, повітря подекуди прогріється до +10°. Лише у Сумах очікується холодна погода, дощ зі снігом.

У східних областях пройдуть дощі зі снігом, стовпчики термометрів підіймуться до +5°.

У центрі – мінлива хмарність, температура вдень – від +4° до +8°.

На півдні також варто очікувати сонячної погоди, температура вдень – від +5° до +8°.

Погода у березні

Згідно з прогнозами синоптиків, березень не здивує українців температурними рекордами.

Кількість опадів також буде у межах багаторічних значень.

Детальніше про погоду в Україні у березні 2021 читайте на Фактах ICTV.