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Факти / Погода
Людмила Богданова |

Сонячно і +12: погода в Україні 3 березня (КАРТА)

Погода в Україні у середу, 3 березня, буде весняною. В усіх регіонах України очікується плюсова температура та сонце. Опадів не передбачається, а пориви вітру сягатимуть 7-12 м/c.

Погода ICTV

На півдні від +7 до +12 вдень, однак вночі похолоднішає до 0, +2. У східних областях синоптики прогнозують +3,+5 у денний час доби, у нічний від -1 до +2.

На півночі температура повітря вдень становитиме від +3 до +9, вночі стовпчик термометра опуститься максимум до -3. У західних регіонах переважно +10, +12, у нічний час може похолоднішати до 0, -2.

У центрі України від +6 до +9, вночі передбачається 0, +2. У Києві +7,+9 вдень, вночі 0, +2.

погода в Україні 3 березня

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Погода у березні 2021

За прогнозами синоптиків, цього року березень буде теплішим, ніж зазвичай. Середня місячна температура становитиме від 0 до +6 градусів.

Дивіться детальний прогноз погоди на березень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.

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