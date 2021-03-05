Погода в Україні у п’ятницю, 5 березня 2021 року, буде хмарною та з дощами, лише машканців південних регіонів потішать сонце та тепло.
На заході – хмарно, очікуються дощі зі снігом, температура вдень – від +2° до +6°.
У північних регіонах також хмари щільно затягнуть небо, пройдуть дощі зі снігом, повітря цього дня прогріється до +4°.
У східних областях буде хмарно, синоптики прогнозують опади, температура вдень – від +3° до +7°.
У центральних регіонах також хмарно, очікуються дощі зі снігом, стовпчики термометрів подекуди підіймуться до +10°.
На півдні буде найтепліше. Мешканців регіонів потішить сонце, температура вдень – від +10° до +16°.
Прогноз погоди на березень
Синоптики прогнозують березень без температурних рекордів.
Також кількість дощів та снігу буде у межах багаторічних значень.
Докладніше про погоду в Україні у березні 2021 читайте на Фактах ICTV.