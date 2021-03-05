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Факти / Погода
Людмила Грубник |

Лише на півдні сонце: погода в Україні 5 березня (КАРТА)

Погода в Україні у п’ятницю, 5 березня 2021 року, буде хмарною та з дощами, лише машканців південних регіонів потішать сонце та тепло.

прогноз погоди_погода

На заході – хмарно, очікуються дощі зі снігом, температура вдень – від +2° до +6°.

У північних регіонах також хмари щільно затягнуть небо, пройдуть дощі зі снігом, повітря цього дня прогріється до +4°.

У східних областях буде хмарно, синоптики прогнозують опади, температура вдень – від +3° до +7°.

У центральних регіонах також хмарно, очікуються дощі зі снігом, стовпчики термометрів подекуди підіймуться до +10°.

На півдні буде найтепліше. Мешканців регіонів потішить сонце, температура вдень – від +10° до +16°.

Погода 5 марта

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Сніг, дощ і температурні гойдалки: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Прогноз погоди на березень

Синоптики прогнозують березень без температурних рекордів.

Також кількість дощів та снігу буде у межах багаторічних значень.

Докладніше про погоду в Україні у березні 2021 читайте на Фактах ICTV.

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