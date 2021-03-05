Погода на 8 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на понеділок

Погода в Україні на Міжнародний жіночий день 8 березня вночі буде прохолодною та похмурою. Майже по всій території країни очікується дощ зі снігом.

На заході протягом дня буде сонячно й без опадів, температура вдень – від +2 до +6, а вночі – від 0 до -4.

На півдні України також очікується сонячна погода, температура вдень – від +6 до +9, вночі – від 0 до -2.

Натомість у східних регіонах йтимуть дощі зі снігом, а хмари на цілий день затягнуть небо, температура вдень – від +2 до +8, вночі – від -1 до -3.

У центральних областях прогнозують опади та дощі зі снігом, повітря цього дня прогріється до +1…+4, однак вночі температура впаде до -1… -3.

А от мешканців північних регіонів потішить сонце, температура вдень – від +1 до +3, вночі – від -1 до -3.

Погода в Україні на березень 2021

За прогнозами синоптиків, погода у березні 2021 року в Україні буде в межах середніх багаторічних значень.

Зокрема, середня місячна температура першого місяця весни коливатиметься в межах 0…+6 градусів.