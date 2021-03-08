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Факти / Погода
Тетяна Забожко |

До +11 на Заході та до -11 на Півночі: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

Погода в Україні із 8 до 12 березня буде прохолодною, в окремі дні синоптики прогнозують сніг та дощ.

прогноз погоди_погода

Погода у понеділок, 8 березня

У перший день тижня сніжитиме всюди, крім південних областей та Закарпаття. Температура повітря удень буде до 3° тепла, уночі – до 5° морозу. Лише на Півдні температура повітря прогріється до +7°.

погода 8 березня

Погода у вівторок, 9 березня

У вівторок усюди в Україні буде сонячно. Найтепліше буде в Закарпатській, Одеській області та Криму – до +6°. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -8°.

погода 9 березня

Погода у середу, 10 березня

Сонячно буде і в середу. Лише в Чернівецькій та Вінницькій областях синоптики прогнозують мокрий сніг. Найтепліше буде вдень у Закарпатській області – до +6°. Найхолодніша ніч буде в Сумській області – до -11°.

погода 10 березня

Погода в четвер, 11 березня

У четвер у західних областях йтиме дощ, на решті території – сонячно. На Закарпатті знову буде найтепліший день у країні – до +8°, а на Сумщині – найбільш морозна ніч – до -10°.

погода 11 березня

Погода у п’ятницю, 12 березня

У п’ятницю Україну накриє дощами. На Сході та Півночі йтиме мокрий сніг.

На Закарпатті, традиційно, буде найтепліше – до +11°. На решті території країни денна температура повітря становитиме +5-7°, уночі – від -1° до +1°.

погода 12 березня

Погода в березні 2021 року

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, погода в березні 2021 року буде в межах середніх багаторічних значень.

Зокрема, температура першого місяця весни коливатиметься в межах від 0 до +6°.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 26-50 мм, в гірських районах – до 40-85 мм.

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