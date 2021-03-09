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Факти / Погода
Людмила Богданова |

Сонячно, але морозно: погода в Україні 9 березня (КАРТА)

Погода в Україні 9 березня буде сонячно та подекуди морозною. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c.

Погода ICTV

Прогноз погоди в Україні на 9 березня

На півдні від +3 до +5 вдень, вночі максимум похолоднішає до -4,-5. У східних регіонах передбачається від -3 до +1, у нічний час доби в середньому -3, -5.

На півночі у денний час від -4 до +1, вночі температура повітря становитиме -5, -9. На заході синоптики прогнозують від 0 до +6, вночі стовпчик термометра опуститься до -6, -8.

У центрі України в середньому від 0 до -2, а вночі до -6,-8. У Києві вдень 0, -2, вночі -4,-6.

погода в Україні 9 березня

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Погода у березні 2021

За прогнозами синоптиків, цього року березень буде теплішим, ніж зазвичай. Середня місячна температура становитиме від 0 до +6 градусів.

Дивіться детальний прогноз погоди на березень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.

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