Погода в Україні у середу, 10 березня, буде переважно сухою, українців потішить сонце. Лише у Хмельницькому, Вінниці та Чернівцях очікуються опади.

На заході – мінлива хмарність, температура вдень – від 0 до +6°. Дощі зі снігом прогнозуються лише у Хмельницькому та Чернівцях.

У північних регіонах буде сухо, температура вдень – від -2° до +2°.

Мешканців східних регіонів потішить сонце. Вдень буде незначний мороз – від -2° до 0.

Такою ж погода в Україні 10 березня буде і у центрі, лише у Вінниці очікуються опади. Повітря прогріється до +2°.

На півдні – мінлива хмарність, температура вдень – від +1° до +3°.

Погода в Україні у березні

Згідно з прогнозами, у березні українцям не варто очікувати температурних рекордів.

Не буде також значних дощів та снігопадів.

Детальніше про погоду в Україні у березні 2021 читайте на Фактах ICTV.