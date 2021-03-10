PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Погода
Людмила Грубник |

Сонце та незначні морози: погода в Україні 10 березня (КАРТА)

Погода в Україні у середу, 10 березня, буде переважно сухою, українців потішить сонце. Лише у Хмельницькому, Вінниці та Чернівцях очікуються опади.

прогноз погоди_погода

На заході – мінлива хмарність, температура вдень – від 0 до +6°. Дощі зі снігом прогнозуються лише у Хмельницькому та Чернівцях.

У північних регіонах буде сухо, температура вдень – від -2° до +2°.

Мешканців східних регіонів потішить сонце. Вдень буде незначний мороз – від -2° до 0.

Такою ж погода в Україні 10 березня буде і у центрі, лише у Вінниці очікуються опади. Повітря прогріється до +2°.

На півдні – мінлива хмарність, температура вдень – від +1° до +3°.

Погода в Україні 10 березня

Читайте
До +11 на Заході та до -11 на Півночі: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

Погода в Україні у березні

Згідно з прогнозами, у березні українцям не варто очікувати температурних рекордів.

Не буде також значних дощів та снігопадів.

Детальніше про погоду в Україні у березні 2021 читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка