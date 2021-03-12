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Факти / Погода
Людмила Богданова |

Мокрий сніг і сильний вітер: погода в Україні 12 березня (КАРТА)

Погода в Україні 12 березня у більшості регіонів буде вітряною (7-12 м/c) та дощовою, лише на сході світитиме сонце.

Погода ICTV

На півдні у денний час доби очікується мокрий сніг з дощем, температура повітря в середньому становитиме +2, +5. Вночі опадів не очікується, стовпчик термометра опуститься максимум до -9.

У східних областях буде сонячно та без опадів. Вдень від -3 до +1, вночі від -11 до -16.

На півночі синоптики прогнозують від -3 до +1, у нічний час доби похолоднішає максимум до -10, -12. Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

погода в Україні 12 березня

погода в Україні 12 березня

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У західних регіонах також пройде сніг з дощем. Денна температура повітря – +5, +8, нічна – від -3 до +1. У центрі України мокрий сніг, вдень від -1 до +6, у нічний час від -1 до -9.

У Києві вдень буде мокрий сніг, а стовпчик термометра показуватиме -1, +1, вночі -4, -6.

 

Погода на березень в Україні

Синоптики прогнозують, що цього року погода у березні буде теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура становитиме від 0 до +6 градусів. Кількість опадів очікується на рівні 26-50 мм.

Дивіться детальний прогноз погоди на березень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.

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