Погода в Україні 12 березня у більшості регіонів буде вітряною (7-12 м/c) та дощовою, лише на сході світитиме сонце.

На півдні у денний час доби очікується мокрий сніг з дощем, температура повітря в середньому становитиме +2, +5. Вночі опадів не очікується, стовпчик термометра опуститься максимум до -9.

У східних областях буде сонячно та без опадів. Вдень від -3 до +1, вночі від -11 до -16.

На півночі синоптики прогнозують від -3 до +1, у нічний час доби похолоднішає максимум до -10, -12. Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

У західних регіонах також пройде сніг з дощем. Денна температура повітря – +5, +8, нічна – від -3 до +1. У центрі України мокрий сніг, вдень від -1 до +6, у нічний час від -1 до -9.

У Києві вдень буде мокрий сніг, а стовпчик термометра показуватиме -1, +1, вночі -4, -6.

Погода на березень в Україні