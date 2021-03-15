Погода на 15 березня 2021 в Україні – прозноз погоди на сьогодні

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Факти / Погода
Марія Степанюк |

Сонячно, але подекуди сніг: прогноз погоди в Україні на 15 березня (КАРТА)

Погода в Україні 15 березня обіцяє бути теплою, але в деяких регіонах країни очікуються опади – дощ із мокрим снігом.

Погода ICTV

На Заході синоптики прогнозують до +8 градусів вдень, а вночі температура опуститься до -1. У двох областях має бути сонячно та без опадів, тоді як у решті – очікуються опади з мокрим снігом.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +7 вдень, а ось вночі опуститься до 0. У цих областях прогнозують цілий день дощі.

Сонячною та без опадів – таку погоду синоптики прогнозують на Сході України із середньою температурою від +9 до +13 градусів вдень, а вночі вона опуститься до -1. Тепло буде і в центральній частині України: вдень до +13 та вночі до -1.

На Півдні опади очікуються в Одеській області, тоді як у решті областей – сонячно. Вдень стовпчик термометра підніметься до +14, а вночі опуститься до 0.

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