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Факти / Погода
Марія Степанюк |

Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 17 березня (КАРТА)

Погода в Україні 17 березня обіцяє бути дощовою майже на всій території країни. Лише в одній області має бути без істотних опадів.

Погода ICTV

На Заході синоптики прогнозують до +7 градусів вдень, а вночі температура опуститься до 0. В усіх областях очікується мокрий сніг та дощі впродовж доби.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +7 вдень, а ось вночі опуститься до -1. У трьох областях буде дощова погода і лише на Чернігівщині має бути сонячно.

Дощі синоптики прогнозують на Сході України із середньою температурою від +5 до +7 градусів вдень, а вночі вона опуститься до 0. Дощитиме і в центральній частині України: вдень до +8 та вночі до +1.

На Півдні теж очікуються опади. Вдень стовпчик термометра підніметься до +11, а вночі опуститься до +1.

погода 17 березня

Якою буде погода весною 2021

В Україні весна у 2021 році буде холодною та пізньою, а морозів варто очікувати навіть у квітні.

Прохолодна погода збережеться після Великодня, яке святкуватимуть 2 травня. А після великодніх свят очікується декілька хвиль похолодання.

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