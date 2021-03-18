Погода на вихідні в Україні 20-21 березня 2021

Погода на вихідні 20 та 21 березня не побалує українців теплом, але неділя очікується без опадів та занадто великих хмар.

У суботу, 20 березня опади очікуються по всій території країни, крім південних областей. На заході сніжитиме, а температура повітря складатиме від 2° до 5° вдень та до – 5° вночі.

У центральних областях та на півночі в цей день також очікується трохи снігу, а стовпчик термометра підніметься до 5° вдень та опуститься до -1° вночі.

Найтепліше 20 березня буде на півдні України, вдень температура складатиме від 6° до 9° тепла, а вночі від 2° до -1°.

На сході тим часом йтиме сніг із дощем, але температура буде такою, як і в центральних областях.

У неділю, 21 березня в центрі та на півночі України спостерігатиметься незначна хмарність, а температура повітря вдень складатиме від 3° до 5° тепла, а вночі стовпчик опуститься до -3°.

На заході також буде від 3° до 5°, а подекуди навіть до 8°.

На півдні синоптики прогнозують до 8° вдень та до -2° вночі, у східних областях погода буде такою самою.

Якщо ви плануєте відпочинок, краще дізнатись погоду заздалегідь, саме тому Факти ICTV підготували прогноз погоди на березень 2021.