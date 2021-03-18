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Факти / Погода
Софія Зінов'єва |

Сонячні дні та нічні приморозки: погода у квітні 2021

За прогнозами синоптиків, квітнева погода буде дуже нестійкою, тому рекомендується носити із собою парасольку на випадок раптових дощів.

Сонячні дні та нічні приморозки: погода у квітні 2021

Початок квітня порадує українців сонечком та гарною погодою. Значних опадів не очікується. 

Таке потепління спостерігатиметься у першій декаді місяця, стовпчик термометра може підніматися вище 12°.

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Але весняна погода дуже нестійка та примхлива, тому до кінця квітня спостерігатимуться різки зміни, аж до приморозків.

Температура вночі може падати від -1 до -2°.

За інформацією синоптиків, після кількох теплих днів погода різко змінюватиметься на дощ та вітер, а через 3-5 діб знову сяятиме сонце.

Щоб ви змогли вдало спланувати відпочинок, Факти ICTV підготували матеріал про вихідні дні у квітні.

Джерело: AccuWeather

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