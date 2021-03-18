За прогнозами синоптиків, квітнева погода буде дуже нестійкою, тому рекомендується носити із собою парасольку на випадок раптових дощів.

Початок квітня порадує українців сонечком та гарною погодою. Значних опадів не очікується.

Таке потепління спостерігатиметься у першій декаді місяця, стовпчик термометра може підніматися вище 12°.

Але весняна погода дуже нестійка та примхлива, тому до кінця квітня спостерігатимуться різки зміни, аж до приморозків.

Температура вночі може падати від -1 до -2°.

За інформацією синоптиків, після кількох теплих днів погода різко змінюватиметься на дощ та вітер, а через 3-5 діб знову сяятиме сонце.

Щоб ви змогли вдало спланувати відпочинок, Факти ICTV підготували матеріал про вихідні дні у квітні.

Джерело: AccuWeather