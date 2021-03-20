Погода в Україні у суботу 20 березня у більшості регіонів буде хмарною та дощовою, місцями пройде мокрий сніг. Лише на заході очікується сонце. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c.

Прогноз погоди в Україні на 20 березня 2021

На півдні синоптики прогнозують невеликий дощ вдень та вночі, часом може йти мокрий сніг. Денна температура повітря становитиме +5,+7, вночі похолоднішає до 0, -2.

На сході також пройде мілкий дощ, вдень стовпчик термометра показуватиме в середньому +3,+5, вночі – 0, -2.

На півночі очікуються незначні опади. Денна температура повітря від +3 до +6, нічна – від +1 до -3.

У західних регіонах переважно буде сонячно – дощитиме лише на Львівщині, Івано-Франківщині та Волині. Вдень від +3 до +7, вночі від -3 до -7.

У центральній Україні також передбачається невеликий дощ. Вдень – +3, +6, вночі до -2. У Києві пройд мілкий дощ, вдень температура повітря становитиме +3,+5, вночі до -1.

Погода у квітні в Україні

Початок квітня потішить українців теплою погодою. Температура повітря сягатиме понад 12°, однак до кінця місяця можуть спостерігатися заморозки.

Крім того, погода часто буде мінливою, тому не забувайте носити з собою парасольку. Детальний прогноз погоди на квітень в Україні дивіться на Фактах ICTV.