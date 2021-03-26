Протягом квітня 2021 року погода в Україні буде помірною, теплі дні чергуватимуться з прохолодними, але останніх у другий місяць весни все-таки буде більше.

Такий прогноз погоди на квітень озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

– У наших широтах теплішатиме хвилями. Тепліше, потім прохолодніше, знову тепліше. Але ці хвилі тепла до травня мають привести нас до літа, – зазначила Наталія Голеня.

За її словами, на початку квітня буде досить тепла погода, а от 3, 4 і 5 числа очікується зниження температури, пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

– Температура у квітні буде близькою до багаторічних значень. Але будуть температурні коливання. У якісь дні, коли буде сонячно, температурний фон відрізнятиметься на п’ять градусів від того, коли було б хмарно. Все залежатиме від хмарності і від того, звідки повітряні маси до нас надходитимуть, – додала синоптик.

Загалом варто очікувати, що прохолодних днів у квітні буде більше.

– Прохолодних та помірних днів, коли середньодобова температура буде +5°-+6°, більше буде, – підсумувала Наталія Голеня.

Погода навесні в Україні

За прогнозами синоптиків, цьогоріч весна в Україні буде прохолодною та пізньою.

Морозів варто очікувати навіть у квітні.

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