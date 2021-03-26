Погода в Україні 26 березня буде сонячною та теплою, у деяких регіонах очікуються опади.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня

На півдні України вдень очікується від +6 до +10, вночі похолоднішає максимум до 0. У Херсоні та Запоріжжі протягом доби може пройти мокрий сніг.

У східних регіонах прогнозують невеликий дощ, місцями мокрий сніг. Денна температура повітря становитиме +5,+9, вночі стовпчик термометра опуститься до +1, -2.

На півночі буде сонячно. Вдень синоптики передбачають +6,+9, вночі – 0, -2. У західних регіонах також світитиме сонце. Вдень від +6 до +11, вночі до -4.

У Києві очікується +7, +9 у денний час доби, у нічний – 0, -2. У центрі України від +6 до +10, вночі стане холодніше максимум до -3.

Погода на вихідні в Україні

У суботу та неділю 27-28 березня погода в Україні буде сонячною, однак у деяких регіонах передбачаються опади.

Температура повітря вдень сягатиме +12, вночі максимум похолоднішає до +2, 0.

Дивіться детальний прогноз погоди на вихідні у матеріалі Фактів ICTV.