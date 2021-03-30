Погода в Україні у вівторок, 30 березня, – тепла та сонячна, хмарно буде лише у західних, частині північних та південних регіонів.

На заході – хмарно, у Львові можливі дощі, температура вдень – від +9° до +12°.

У північних регіонах не очікуються опади, майже у всіх регіонах – хмарно з проясненнями, хмари щільно затягнуть небо лише у Луцьку та Рівному. Повітря вдень прогріється до +11°.

На сході – мінлива хмарність, температура вдень – від +6° до +9°.

У центральних областях також сонце час від часу потішить місцевих мешканців, стовпчики термометрів підіймуться до +11°.

У південних регіонах – хмарно з проясненнями, дощі очікуються у Херсоні, температура вдень – від +8° до +12°.

Погода в Україні навесні

Згідно з прогнозами синоптиків, весна в Україні буде пізньою і холодною.

Морозів варто чекати навіть у квітні.

Докладний прогноз погоди на весну 2021 читайте на Фактах ICTV.