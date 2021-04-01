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Факти / Погода
Людмила Богданова |

+19 та дощі: погода в Україні 1 квітня (КАРТА)

Погода в Україні 1 квітня потішить теплом і сонцем. Опади очікуються лише на заході, пориви вітру у всіх регіонах сягатимуть 5-10 м/с.

Погода ICTV

Прогноз погоди на 1 квітня 2021

На півдні буде сонячно, температура повітря від +12 до +16, вночі похолоднішає максимум до +1, +2. На сході також очікується сонячна погода, стовпчик термометра вдень коливатиметься у межах +12-+15, вночі 0-+4.

У західних регіонах буде похмуро – синоптики прогнозують незначні опади вдень. Денна температура повітря в середньому +16,+19, нічна – +5,+7.

Мешканців південних регіонів погода також порадує сонцем –  вдень +16, +19, вночі до +4.

У центрі України буде ясно, у денний час температура повітря +14,+6, у нічний – +3,+5. У Києві очікується +17,+19 вдень, вночі – +6,+8.

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погода в Україні 1 квітня

Погода у квітні

Погода в Україні у квітні буде помірною. Теплі дні чергуватимуться з прохолодними, коли температура повітря становитиме максимум +6.

3-5 квітня синоптики прогнозують зниження температури та опади.

Дивіться детальний прогноз погоди на квітень у матеріалі Фактів ICTV.

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